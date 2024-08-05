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Доллар резко подешевел в начале недели

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Стоимость доллара снизилась на биржевых торгах в понедельник, 5 августа, до отметки 3,0960 рубля, следует из данных Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ).

Источник: Sputnik.by

Такого падения американской валюты на минской бирже не было с начала года. Предыдущий минимум составил 3,1416 рубля в январе 2024-го, а в ноябре 2023 года курс составлял 3,0663 рубля.

Максимум зафиксирован в апреле — 3,2809 рубля, а минимум составил пока 3,1102 (с 26 по 28 июля).

В минских обменниках 5 августа доллар можно купить по цене не ниже 3,108 рубля, но дороже 3,135 предложений практически нет. Наиболее выгодный курс при сдаче американской валюты — 3,115. Однако в большинстве пунктов принимают примерно по 3,08 — 3,09 рубля за доллар.

По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), средний курс доллара составит по итогам года примерно 3,27 рубля.

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