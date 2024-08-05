Доллар резко подешевел в начале недели

Такого падения американской валюты на минской бирже не было с начала года. Предыдущий минимум составил 3,1416 рубля в январе 2024-го, а в ноябре 2023 года курс составлял 3,0663 рубля.
Максимум зафиксирован в апреле — 3,2809 рубля, а минимум составил пока 3,1102 (с 26 по 28 июля).
В минских обменниках 5 августа доллар можно купить по цене не ниже 3,108 рубля, но дороже 3,135 предложений практически нет. Наиболее выгодный курс при сдаче американской валюты — 3,115. Однако в большинстве пунктов принимают примерно по 3,08 — 3,09 рубля за доллар.
По мнению аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), средний курс доллара составит по итогам года примерно 3,27 рубля.