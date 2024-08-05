Доллар резко подешевел в начале недели

В минских обменниках 5 августа доллар можно купить по цене не ниже 3,108 рубля, но дороже 3,135 предложений практически нет. Наиболее выгодный курс при сдаче американской валюты — 3,115. Однако в большинстве пунктов принимают примерно по 3,08 — 3,09 рубля за доллар.