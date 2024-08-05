В Татарстане с 1 июля тарифы на ЖКХ выросли на 10,8%

В Татарстане с июля тарифы на ЖКХ выросли на 10,8%. Об этом на брифинге сообщил глава госкомитета Татарстана по тарифам Александр Груничев.
По словам Груничева, организации просили поднять тарифы на 37,1%. Управляющим компаниям удалось почти в 3,5 раза снизить эти заявки. А предельно допустимые отклонения в Татарстане составят 4,9%.
С июля цена на газ вырастет на 10,2%, на электричество — 8,8%, в домах с электроплитами — на 14,5%, в сельской местности — на 8,8%
Тарифы выше среднего вырастут из-за сложной ситуации в связи с вводом новых объектов инфраструктуры. Это коснется 16 районов республики и составит от 14,1% до 15,7%. Повышение связано с федеральными требованиями, доведением уровня зарплаты основного производственного персонала до МРОТ, вводом новых объектов коммунальной инфраструктуры.
Напомним, в Госкомитете Татарстана по тарифам опровергли планы по росту тарифов на тепло. Ранее сообщали, что оплата увеличится на 60−70%.