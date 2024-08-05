Компанию, управлявшую бывшим маргариновым заводом в Перми, ликвидировали

Договор о КРТ бывшего маргаринового завода ПМД подписал с краевыми властями в конце 2023 года. Согласно ему на территории бывшего завода «Сдобри» к 2034 году возведут 160 тыс. кв. м жилья. На ул. Телеграфной, 6 возведут многоквартирные дома до 26 этажей, а также объекты социнфраструктуры: сквер, физкультурно-оздоровительный комплекс и многофункциональную спортплощадку. Девелопер уже приступил к строительству жилого квартала на прилегающем к бывшему заводу участке по ул. Трамвайной, 27. Жилье на ул. Трамвайной, 27 и новый микрорайон на месте маргаринового завода девелопер объединит в одной концепции — «Кварталы современного комфорта Новый Парковый».