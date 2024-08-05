Владельца китайского рынка «Пекин» в Новосибирске вынуждают закрыть отдел в ТЦ

Два собственника помещений в торговом центре «Континент» обратились в суд с требованием закрыть китайский рынок «Пекин». Исковое заявление поступило 2 августа в Октябрьский районный суд Новосибирска.
По информации объединенной пресс-службы судов НСО, в иске указано, что ТЦ «Континент» оборудован системами пожарной безопасности в соответствии с требованиями закона о пожарной безопасности. Здесь установлены система оповещения и управления эвакуацией автоматические установки пожаротушения, дымоудаления, пожарная сигнализация. Но ничего этого нет в помещении, где расположен китайский рынок одежды и обуви «Пекин». По мнению двух других владельцев ТЦ, в случае происшествий это может причинить им значительный ущерб.
«Оба истца требуют запретить ответчику использование и эксплуатацию помещения отдела магазина одежды. Дата судебного заседания по делу пока не назначена», — добавили в ведомстве.