К середине августа на десяти этажах завершат отделку. Как идет строительство общежития БНТУ

На десяти этажах строящегося на пр. Независимости общежития БНТУ на 1 030 мест планируется до 15 августа завершить отделку и передать блоки под комплектацию мебелью. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует «Минскстрой».