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К середине августа на десяти этажах завершат отделку. Как идет строительство общежития БНТУ

На десяти этажах строящегося на пр. Независимости общежития БНТУ на 1 030 мест планируется до 15 августа завершить отделку и передать блоки под комплектацию мебелью. Об этом, как сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости», информирует «Минскстрой».

Источник: ГПО «Минскстрой

Здание возводят рядом с учебным корпусом № 15.

В данный момент строители проводят внутреннюю отделку жилых блоков: клеят, красят, облицовывают плиткой, устанавливают двери, вешают светильники. Задействованы более 270 человек: специалисты отделочного СУ-68 четвертого треста и субподрядных организаций.

Как рассказал начальник участка филиала СУ-13 стройтреста № 4 Николай Высоцкий, до 15 августа на десяти этажах планируется завершить отделку и передать блоки под комплектацию мебелью.

Общежитие будет комфортное: в блоках двух- и трехместные комнаты, меблированная кухня, ванная и санузел. На последних 16-м и 17-м этажах есть четыре двухуровневых блока.

В здание заведены инженерные коммуникации, оно подключено к центральному водоснабжению и отоплению. В ближайшие дни общежитие запитают от новой ТП, на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы.

Кроме того, уже смонтированы три лифта, еще столько же в работе.

На внешнюю часть фасада нанесена декоративная штукатурка, осталось ее покрасить. Ожидается, что с внутреннего дворика фасадные работы завершат к концу этого месяца.

Параллельно ведется благоустройство территории — укладывается тротуарная плитка.

строительство
недвижимость