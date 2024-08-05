К середине августа на десяти этажах завершат отделку. Как идет строительство общежития БНТУ

Здание возводят рядом с учебным корпусом № 15.
В данный момент строители проводят внутреннюю отделку жилых блоков: клеят, красят, облицовывают плиткой, устанавливают двери, вешают светильники. Задействованы более 270 человек: специалисты отделочного СУ-68 четвертого треста и субподрядных организаций.
Как рассказал начальник участка филиала СУ-13 стройтреста № 4 Николай Высоцкий, до 15 августа на десяти этажах планируется завершить отделку и передать блоки под комплектацию мебелью.
Общежитие будет комфортное: в блоках двух- и трехместные комнаты, меблированная кухня, ванная и санузел. На последних 16-м и 17-м этажах есть четыре двухуровневых блока.
В здание заведены инженерные коммуникации, оно подключено к центральному водоснабжению и отоплению. В ближайшие дни общежитие запитают от новой ТП, на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы.
Кроме того, уже смонтированы три лифта, еще столько же в работе.
На внешнюю часть фасада нанесена декоративная штукатурка, осталось ее покрасить. Ожидается, что с внутреннего дворика фасадные работы завершат к концу этого месяца.
Параллельно ведется благоустройство территории — укладывается тротуарная плитка.