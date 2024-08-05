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В Новосибирской области пересчитали пенсии для 162 тысяч работающих пенсионеров

Об этом сообщили в отделении СФР по Новосибирской области.

Отделение СФР по Новосибирской области увеличило сумму выплат работающим пенсионерам в регионе.

— В августе работающие пенсионеры региона, за которых работодатели отчисляли страховые взносы, получат пенсии в новом размере. Специалисты Отделения СФР по Новосибирской области произвели перерасчет 162 тысячам пенсионеров, — информирует социальный фонд.

Размер прибавки к пенсии вычисляется индивидуально и зависит от зарплаты пенсионера в прошлом году.

— Данная прибавка к пенсии носит индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня заработной платы в прошлом году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов. Максимальная прибавка от перерасчета составляет три пенсионных коэффициента", — поясняет Александр Терепа, управляющий Отделением СФР по Новосибирской области.