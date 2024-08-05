В Новосибирской области пересчитали пенсии для 162 тысяч работающих пенсионеров

— Данная прибавка к пенсии носит индивидуальный характер. Ее размер зависит от уровня заработной платы в прошлом году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов. Максимальная прибавка от перерасчета составляет три пенсионных коэффициента", — поясняет Александр Терепа, управляющий Отделением СФР по Новосибирской области.