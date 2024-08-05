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Аналитики назвали профессии, которые меньше всего ценят в Омске

В топ входят учителя и врачи.

Источник: Om1 Омск

Сервис по поиску работы SuperJob опубликовал опрос о самых недооценённых специалистах на рынке труда. В общей сложности в опросе приняли участие 1,6 тысячи экономически активных граждан из всех округов России.

Как оказалось, топ антирейтинга возглавляют учителя. Эту профессию считают самой недооценённой 19% опрошенных. На втором месте врачи и медсёстры — 14%. Неоправданно маленькие зарплаты также получают квалифицированные рабочие — так считают 10% респондентов и инженеры (9%).

Также низкими считают зарплаты дворников и уборщиц (6%), продавцов (3%), а также бухгалтеров и юристов (2%).

По данным Омскстата, средняя номинальная начисленная зарплата в Омске и области в мае текущего года выросла до 65 033 рублей. В сравнении с апрелем она увеличилась на 3,5 тысячи рублей (61 517 рублей), с маем 2023 года — на 17,6%.