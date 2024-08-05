Южноуральцам представили список «дорогих» вакансий с зарплатой до 250 тысяч рублей и выше

Самую высокую зарплату в Челябинской области, по данным сервиса «Зарплата.ру» на начало августа, готовы предложить программисту 1С — от 250 тысяч рублей. За эти деньги ему необходимо проектировать, разрабатывать новые и доделывать текущие информационные системы, адаптировать учётные системы к специфике деятельности компании и так далее. Плюс данного предложения состоит в том, что человек может работать удалённо из любой точки мира.