Южноуральцам представили список «дорогих» вакансий с зарплатой до 250 тысяч рублей и выше

Самую высокую зарплату в Челябинской области, по данным сервиса «Зарплата.ру» на начало августа, готовы предложить программисту 1С — от 250 тысяч рублей. За эти деньги ему необходимо проектировать, разрабатывать новые и доделывать текущие информационные системы, адаптировать учётные системы к специфике деятельности компании и так далее. Плюс данного предложения состоит в том, что человек может работать удалённо из любой точки мира.
От 200 тысяч рублей может получать главный инженер на пищевом производстве Кременскульской кондитерской фабрики. Ему необходимо руководить техническими службами, организовывать эксплуатацию, ремонт систем, конструкций и оборудования, а также взаимодействовать с поставщиками ресурсов. Предприятие готово компенсировать жильё иногородним сотрудникам.
Третью строчку рейтинга занял водитель автобуса с зарплатой до 150 тысяч рублей. В его обязанности входит контроль технического состояния транспорта, а также соблюдения графика движения и маршрута. Необходимы права категории D.
НПО «Электромашина» ищет испытателя деталей и приборов, которому нужно искать неисправности в электронных изделиях, проводить испытаний на стендах-имитаторах, в климатических камерах, проверять детали и приборы, настраивать электронные изделия на стендах. В соцпакет предприятия входят компенсация питания, льготные путёвки на отдых и в детские лагеря.
— В список «дорогих» вакансий также вошли врач-инфекционист с зарплатой до 110 тысяч рублей и врач-химиотерапевт с зарплатой от 90 тысяч рублей.
Бывают случаи, когда работодатель просит вернуться из отпуска раньше времени. Можно ли отказаться, какое наказание вправе будет применить начальник в случае игнорирования его просьбы и другие тонкости, мы объясняли ранее.