Средняя заработная плата жителей Пермского края продолжает расти

В Пермьстат подвели статистку по среднемесячной номинальной начисленной заработной плате региона. За первые пять месяцев текущего года она составила 68 тысяч 200 рублей, что на 18,9% больше, чем в 2023 году за аналогичный период времени.
По данным статистики, самыми высокими зарплатами обладают специалисты области информации и связи — 106 тысяч 320 рублей и в добыче полезных ископаемых — 106 тысяч 323 рубля.
Самый низкий доход зафиксирован в сфере гостиничного дела и предприятий общественного питания — 43 тысячи 89 рублей и в деятельность по операциям с недвижимым имуществом — 44 тысячи 779 рублей.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Пермском крае с начала этого года уменьшилось количество жителей региона. По информации, опубликованном на сайте Пермьстата, их стало меньше на 7 тысяч человек.