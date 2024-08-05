Назван лучший район Башкирии, в котором лучше всего заботятся о работниках.

«Речь идет не только об отдельном разделе Трудового кодекса по охране труда, но и об актуализации многочисленных подзаконных нормативных актов, которые призваны сделать более безопасным и комфортным рабочее место каждого работника в каждом трудовом коллективе. Поэтому мы стараемся организовать больше мероприятий, направленных на профилактику, контроль и раскрытие негативных явлений в этой области», — заявила Ленара Иванова.