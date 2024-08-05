Назван лучший район Башкирии, в котором лучше всего заботятся о работниках.

Подведены итоги первого ежегодного республиканского конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Республики Башкортостан в области охраны труда» в 2024 году, сообщили в пресс-службе минтруда РБ.
Как подчеркнула глава минтруда Башкирии Ленара Иванова, за последние несколько лет в сфере охраны труда произошли серьезные преобразования.
«Речь идет не только об отдельном разделе Трудового кодекса по охране труда, но и об актуализации многочисленных подзаконных нормативных актов, которые призваны сделать более безопасным и комфортным рабочее место каждого работника в каждом трудовом коллективе. Поэтому мы стараемся организовать больше мероприятий, направленных на профилактику, контроль и раскрытие негативных явлений в этой области», — заявила Ленара Иванова.
Организаторами первого по счету республиканского конкурса выступили министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ и Ассоциация «Совет муниципальных образований РБ».
Работа по охране труда в муниципалитетах республики оценивалась по нескольким критериям. Среди них — показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, объемы финансирования предупредительных мер, планирование и проведение мероприятий по охране труда, координация работы подведомственных организаций в этой сфере, включая вопросы оценки профессиональных рисков, проведения специальной оценки условий труда, обучения и др.
В результате лучшим муниципальным образованием Башкирии в области охраны труда по итогам работы за 2023 год стал Дюртюлинский район. На втором месте — Белебеевский район, на третьем — Калтасинский район республики.
Как сообщал Башинформ, работодатели Башкирии вправе обратиться за финансированием предупредительных мер в отделение Социального фонда по региону.
По правилам работодатели могут направить на мероприятия по предупреждению производственного травматизма до 20% сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Объем используемых средств может быть увеличен до 30% при условии направления работодателем дополнительных средств на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста.