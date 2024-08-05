Для постройки Вознесенского тракта в Казани изымут более 13 га земель

Решение принято в связи с планами по строительству Вознесенского тракта от проспекта Победы до автодороги М7 «Волга», согласно постановлению Правительства Татарстана.
6 земельных участков принадлежат ООО «Дженсен Групп» и будут обменены на другие участки, находящиеся в собственности Республики Татарстан. На изымаемых участках расположены линии электропередачи и другие компоненты электрической сети.
Согласно данным сервиса Rusprofile, основным видом деятельности ООО «Дженсен Групп» является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.