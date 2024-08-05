Власти Перми ищут подрядчика на озеленение эспланады и набережной

По данным документации, подрядчику необходимо отремонтировать скамейки, заменить урны, высадить цветы и кустарники в 29 скверах. Привести в порядок зоны озеленения вдоль проезжей части в нескольких районах Перми.
В техническом задании указан список из 45-ти объектов, в которых необходимо провести ремонтные работы. В их число попали два сквера на эспланаде, сквер на нижней части набережной и «Театральный сад».
Ремонт необходимо выполнить в течение 46 рабочих дней с момента заключения соглашения. Начальная цена контракта составила 18,5 миллионов рублей.