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Крупную транспортную развязку Екатеринбурга откроют на месяц раньше

В Екатеринбурге 6 августа откроют после ремонта транспортную развязку Бухара — Урал над дублером Сибирского тракта. Движение запустит глава города Алексей Орлов, сообщает пресс-служба администрации.

«По заданию городских властей на объекте заменены деформационные швы, отремонтированы гидроизоляционный и защитный слои, асфальтобетонное покрытие проезжей части, включая съезды и заезды на путепровод. Также выполнены работы по замене ограждений», — говорится в сообщении.

Ремонтом участка протяженностью 1,15 км занималась компания «Трест Уралтрансспецстрой». Планировалась, что работы будут проводиться до 15 сентября. На время ремонта был изменен автобусный маршрут № 71 «Восточная — поселок Исток». В районе остановки «Поворот на Исток» автобусы выезжали на дублер Сибирского тракта. После открытия развязки автобус вернется к привычному маршруту.