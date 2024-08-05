Крупную транспортную развязку Екатеринбурга откроют на месяц раньше

«По заданию городских властей на объекте заменены деформационные швы, отремонтированы гидроизоляционный и защитный слои, асфальтобетонное покрытие проезжей части, включая съезды и заезды на путепровод. Также выполнены работы по замене ограждений», — говорится в сообщении.
Ремонтом участка протяженностью 1,15 км занималась компания «Трест Уралтрансспецстрой». Планировалась, что работы будут проводиться до 15 сентября. На время ремонта был изменен автобусный маршрут № 71 «Восточная — поселок Исток». В районе остановки «Поворот на Исток» автобусы выезжали на дублер Сибирского тракта. После открытия развязки автобус вернется к привычному маршруту.