Крупную транспортную развязку Екатеринбурга откроют на месяц раньше

Ремонтом участка протяженностью 1,15 км занималась компания «Трест Уралтрансспецстрой». Планировалась, что работы будут проводиться до 15 сентября. На время ремонта был изменен автобусный маршрут № 71 «Восточная — поселок Исток». В районе остановки «Поворот на Исток» автобусы выезжали на дублер Сибирского тракта. После открытия развязки автобус вернется к привычному маршруту.