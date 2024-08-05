В Екатеринбурге предложили создание транспортного кластера

В Екатеринбурге студенты с наставниками из строительных областей разработали четыре проекта по развитию транспортной инфраструктуры города. Об этом сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «РГС-Академический».
— Концепцию мультифункционального кластера разработали для будущих жителей «Горнощитского», где по расчетам будут проживать 123 тысяч жителей, — рассказали в пресс-службе девелопера.
Транспортный кластер состоит из общественно-делового центра, перехватывающей парковки, автобусной станции, остановки городской электрички и трамвайной остановки. Для повышения скорости движения предлагается организовать отдельное полотно для трамваев и выделенную полосу для автобусов.
Среди прочих инициатив стоит отметить развитие наземного метро на базе городской электрички. Эффективность данного проекта наглядно демонстрирует московский центральный диаметр. В качестве решения для разгрузки центра Екатеринбурга предложили ввести платный въезд, что, по расчетам студентов, может снизить нагрузку на центр города на треть.