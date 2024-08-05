Аэропорт Ургенча передадут в частное управление

Правительство совместно с компанией, Министерством транспорта и Министерством экономики и финансов планирует передать аэропорт бизнесу на основе государственно-частного партнерства (ГЧП).
Реализация проекта будет осуществляться по модели «Строительство, управление, передача» (Build — Operate — Transfer). К участию приглашаются все заинтересованные компании с опытом в реализации подобных проектов. Регламент подачи документов описан на официальном сайте компании. Заявки принимаются до 14 сентября текущего года.
На сегодняшний день в аэропорт Ургенча совершают регулярные рейсы 8 авиакомпаний и около 40 авиакомпаний — чартерные. За 2023 год аэропорт обслужил 590 тысяч пассажиров, а в 2024 году ожидается прирост пассажиропотока на 17%. По предварительным прогнозам, в период действия ГЧП пассажиропоток будет расти в среднем на 7,5% ежегодно.
Сегодня, 5 августа, аэропорт возобновил работу после ремонта взлетно-посадочной полосы. Он был закрыт на время ремонта с 20 июля.