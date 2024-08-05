Аэропорт Ургенча передадут в частное управление

На сегодняшний день в аэропорт Ургенча совершают регулярные рейсы 8 авиакомпаний и около 40 авиакомпаний — чартерные. За 2023 год аэропорт обслужил 590 тысяч пассажиров, а в 2024 году ожидается прирост пассажиропотока на 17%. По предварительным прогнозам, в период действия ГЧП пассажиропоток будет расти в среднем на 7,5% ежегодно.