В Екатеринбурге вырастут цены на школьное питание

— Ученики 1−4-х классов без ограничения возможностей здоровья, обучающиеся в первую смену, будут получать бесплатные завтраки на 89,04 рубля в день (ранее на 85,20 ₽). Для второй смены начальной школы предусмотрен обед на сумму 133,56 рубля в день (ранее на 127,79 ₽), — говорится в документе.