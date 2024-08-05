В Екатеринбурге вырастут цены на школьное питание

В Екатеринбурге цены на питание в школах станут выше. Стоимость вырастет до 89,04 и 133,56 рублей в день. Повышение цен произойдет с 1 сентября 2024 года. Постановление подписал глава города Алексей Орлов.
— Ученики 1−4-х классов без ограничения возможностей здоровья, обучающиеся в первую смену, будут получать бесплатные завтраки на 89,04 рубля в день (ранее на 85,20 ₽). Для второй смены начальной школы предусмотрен обед на сумму 133,56 рубля в день (ранее на 127,79 ₽), — говорится в документе.
Двухразовое питание для учеников начальной школы будет стоить 222 рубля. Это на 10 рублей больше, чем год назад. Учащиеся 5−11 классов будут получать питание за 257 рублей. Что на девять рублей дороже.
Родители школьников, обучающихся дома из-за ограничений по здоровью, будут получать ежедневную компенсацию в 138 рублей. Ранее эта сумма достигала 132 рублей. Льготное питание предусмотрено для детей из многодетных семей, детей-сирот, из семей участников СВО, детей-беженцев из ЛНР, ДНР и Украины.