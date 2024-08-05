Рост тарифа на вывоз мусора в Новосибирской области отложен до 2026 года

Департамент по тарифам Новосибирской области заявил, что пересмотр стоимости услуг по обращению с ТКО, который может привести к повышению тарифа, возможен лишь в 2026 году. Сообщение об этом было опубликовано на сайте «nsk.rbc.ru».
Ранее власти рекомендовали учесть изменение маршрутов вывоза мусора в связи с закрытием полигона «Левобережный». Однако, как пояснил руководитель департамента по тарифам Гарей Асмодьяров, действующая схема обращения с ТКО не учитывает эти изменения.
Департамент по тарифам планирует включить фактические расходы на транспортировку мусора в необходимую валовую выручку регоператора МУП «Спецавтохозяйство» уже в 2024 году, но с учетом действующей схемы.
Изменение тарифа станет возможным только после анализа фактических расходов регионального оператора за период с 2024 по 2025 годы.
Напомним, единый тариф на вывоз мусора в Новосибирской области действует с начала 2020 года и составляет 398,8 рублей за кубометр. В конце 2022 года тариф снизился на 13,7% после выявления необоснованных расходов у предыдущего регоператора.