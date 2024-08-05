В Шахимардане и Вуадиле заработали малые гидроэлектростанции

По сообщению Национального информационного агентства УзА, малая ГЭС на реке Коксув будет вырабатывать в год 13 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что предотвращает расход 3,5 миллионов кубометров газа.
В прошлом, 2023 году, 1,1 тысячи жителей села Шахимардан и 43 оптовых потребителя израсходовали 9,8 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Излишек в 3,2 миллиона киловатт-часов планируется экспортировать в соседний Кыргызстан.
На малой ГЭС в махалле Юкори Вуадиль в год будет произведено 2,17 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что сэкономит 615 тысяч кубометров природного газа.
Запуск этих станций обеспечит население бесперебойной подачей электроэнергии.