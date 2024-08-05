Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шахимардане и Вуадиле заработали малые гидроэлектростанции

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Введены в эксплуатацию две малые ГЭС, построенные в рамках специальной программы в отдаленных районах Ферганской области. Первая, мощностью 2,2 мегаватта, — в эксклаве Шахимардан, вторая, мощностью 430 киловатт, — в селе Юкорий Вуадиль, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По сообщению Национального информационного агентства УзА, малая ГЭС на реке Коксув будет вырабатывать в год 13 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что предотвращает расход 3,5 миллионов кубометров газа.

В прошлом, 2023 году, 1,1 тысячи жителей села Шахимардан и 43 оптовых потребителя израсходовали 9,8 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Излишек в 3,2 миллиона киловатт-часов планируется экспортировать в соседний Кыргызстан.

На малой ГЭС в махалле Юкори Вуадиль в год будет произведено 2,17 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что сэкономит 615 тысяч кубометров природного газа.

Запуск этих станций обеспечит население бесперебойной подачей электроэнергии.

экономика
энергетика