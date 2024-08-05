«Приняты концептуальные решения». Глава «Белгоспищепрома» назвал решения по табачной отрасли, принятые у Лукашенко

Председатель «Белгоспищепрома» Олег Жидков сообщил по итогам совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко о принятых на уровне главы государства концептуальных решениях по дальнейшему развитию белорусской табачной отрасли, пишет БелТА.
В частности, решено, как будет развиваться табачная отрасль с 2025 года. Жидков напомнил, что в табачной отрасли в Беларуси работают три предприятия, в том числе одно государственное. Однако белорусские табачные фабрики столкнулись с сильным санкционным давлением. Это потребовало своевременных решений по ряду вопросов, перестройки принципов и формата работы, чтобы обеспечить предприятия сырьем и заказами, а также обеспечить гарантированные поступления в бюджет запланированных объемов на 2025-й.
— И что самое главное, обеспечить дальнейший контроль за табачным рынком, позволяющий упреждать негативные моменты, которые на этом фоне возможны со стороны наших недружественных партнеров, — прокомментировал глава концерна.
Жидков рассказал, что на совещании приняли концептуальные решения, как в Беларуси будет развиваться табачная отрасль с 2025 года. Также были расставлены акценты, которые позволят планировать работу по производству и организации, выполнению заказов белорусскими предприятиями.
Жидков уточнил при этом, что на совещании решались вопросы исключительно организационного характера. И что дополнительных финансовых вложений со стороны государства в поддержание отрасли не требуется.
— Поэтому помощи как таковой мы сегодня не просили. Наоборот, изложили новые подходы в организации работы, требующие согласования с главой государства, — заключил он.
А резюмируя указал, что принятые концептуальные решения в дальнейшем еще потребуют детализации. Что позволит каждому из участников отрасли понять «свою зону ответственности: кто за что отвечает и какой будет его вклад в развитие этого направления».