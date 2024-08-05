«Приняты концептуальные решения». Глава «Белгоспищепрома» назвал решения по табачной отрасли, принятые у Лукашенко

В частности, решено, как будет развиваться табачная отрасль с 2025 года. Жидков напомнил, что в табачной отрасли в Беларуси работают три предприятия, в том числе одно государственное. Однако белорусские табачные фабрики столкнулись с сильным санкционным давлением. Это потребовало своевременных решений по ряду вопросов, перестройки принципов и формата работы, чтобы обеспечить предприятия сырьем и заказами, а также обеспечить гарантированные поступления в бюджет запланированных объемов на 2025-й.