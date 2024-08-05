Обход Тольятти может войти в состав автомагистрали «Юго-Западная хорда»

Магистраль продолжит трассу М-12 и объединит Урал и южные регионы России. Маршрут пройдёт через Самарско-Тольяттинскую агломерацию, Саратов и Волгоград в Краснодарский край. Рассматривается возможность строительства ответвления от Волгограда в сторону Астрахани и портов Каспийского моря.



Частично трасса уже построена. Например, участки от Екатеринбурга до Уфы, а также от Уфы до Тольятти, известные как М-5 «Урал». Их также включат в состав магистрали.