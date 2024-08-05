В Ростове утверждена планировка жилого района на левом берегу

В границах улицы Пойменной — Восточного шоссе — административной границы городского округа «Город Ростов-на-Дону» — полоса отвода железной дороги на общей площади 300 га будет осуществлена комплексная застройка.
По словам Алексея Логвиненко, на левом берегу построят «новый зеленый благоустроенный жилой район с парками, непрерывной пешеходной зоной, озером с обустроенной набережной, объектами благоустройства и социальной инфраструктуры».
Так, согласно планам на данном участке возведут 3 детсада на 940 мест, школу на 2450 мест, поликлинику на 400 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс и центр культурного развития с концертным залом на 100 зрительных мест, детскую школу искусств, концертно-выставочный комплекс и пожарное депо.
Также на левом берегу планируют возвести конноспортивный комплекс с ипподромом.
Сообщается, что из 300 га застройки 186 га отдадут под территории общего пользования и 86 под озеленение.
«При этом 5% жилья застройщик передаст городу для реализации социальных программ», — отметил Логвиненко.
Застраивать 300 га на левом берегу будет ГК «Самолет».