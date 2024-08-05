В Ростове утверждена планировка жилого района на левом берегу

Так, согласно планам на данном участке возведут 3 детсада на 940 мест, школу на 2450 мест, поликлинику на 400 посещений в смену, физкультурно-оздоровительный комплекс и центр культурного развития с концертным залом на 100 зрительных мест, детскую школу искусств, концертно-выставочный комплекс и пожарное депо.