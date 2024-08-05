Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми прокуратура нашла нарушения при строительстве муниципальных домов

Прокурор Перми проверил строительство муниципальных домов на ул. Маяковского.

Источник: прокуратура Пермского края

Прокурор Перми Егор Шмырин провел выездное заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению законности при реализации национальных проектов. Глава надзорного органа проверил ход строительства муниципальных домов на ул. Маяковского, 54 и 57.

Прокурор города оценил ход исполнения контрактов по строительству домов, а также устранение нарушений, отмеченных в ранее внесенных актах прокурорского реагирования.

В прокуратуре Пермского края отметили, реализация проекта позволит переселить более полутора тысяч жителей Перми, проживающих в аварийном жилье.

Два 10-этажных дома рассчитаны на 250 квартир. Жилье адаптировали для маломобильных групп населения, включая лифты и лифтовые холлы. На придомовых территориях разместят парковки для автомобилей, площадки для отдыха, спорта и игр.

Ввод в эксплуатацию муниципальных домов на ул. Маяковского запланирован на третий квартал 2024 года.

недвижимость