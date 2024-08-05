В Перми прокуратура нашла нарушения при строительстве муниципальных домов

Прокурор Перми Егор Шмырин провел выездное заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению законности при реализации национальных проектов. Глава надзорного органа проверил ход строительства муниципальных домов на ул. Маяковского, 54 и 57.
Прокурор города оценил ход исполнения контрактов по строительству домов, а также устранение нарушений, отмеченных в ранее внесенных актах прокурорского реагирования.
В прокуратуре Пермского края отметили, реализация проекта позволит переселить более полутора тысяч жителей Перми, проживающих в аварийном жилье.
Два 10-этажных дома рассчитаны на 250 квартир. Жилье адаптировали для маломобильных групп населения, включая лифты и лифтовые холлы. На придомовых территориях разместят парковки для автомобилей, площадки для отдыха, спорта и игр.
Ввод в эксплуатацию муниципальных домов на ул. Маяковского запланирован на третий квартал 2024 года.