Bloomberg рассказал о танкере, «подменяющем» данные о своем местоположении

Самир Мадани, соучредитель tankertrackers.com, идентифицировал судно, недавно пришвартованное у экспортного завода «Арктик СПГ-2», как танкер Pioneer. Эксперт сослался на внешний вид палубы, размеры, а также посылаемые судном сигналы. Они показывают, что танкер находится на расстоянии 1300 км от своего настоящего местонахождения.
По данным Bloomberg, Pioneer — часть предполагаемого «темного флота» СПГ-судов, собираемых Москвой для перевозки газа заинтересованным покупателям. Он похож на группу судов, собранных для перевозки российской нефти. Спутниковые снимки, сделанные 1 августа, показали СПГ-танкер на этом арктическом объекте впервые с момента введения санкций. Тем не менее они не подтверждают погрузку на него СПГ.
Согласно глобальной базе морских перевозок Equasis, судном Pioneer сейчас управляет фирма Ocean Speedstar Solutions. По данным Министерства по корпоративным вопросам Индии, Ocean Speedstar была зарегистрирована в июне с адресом примерно в 150 км от Мумбаи. Equasis же указывает, что Pioneer принадлежит судоходной компании Zara, адрес которой совпадает с адресом Ocean Speedstar.
До июня судном некоторое время управляла еще одна малоизвестная компания — Nur Global Shipping, действовавшая в зоне свободной торговли ОАЭ. Как пишет Bloomberg, использование неизвестных фирм похоже на «маневр Москвы» по созданию теневого флота нефтяных танкеров.
В базе данных международной морской организации страховщик Pioneer тоже значится как «неизвестный».
Данные отслеживания судна Pioneer указывают, что судно находится в Баренцевом море к северо-востоку от Норвегии, вдали от «Арктик СПГ 2». Спутниковые снимки, изученные Bloomberg, не показывают судно в месте, отмеченном системой отслеживания.
Согласно Equasis, Ocean SpeedStar в июне взяла на себя управление еще одним предполагаемым судном теневого СПГ-флота — Asya Energy. Ранее этим танкером также управляла базирующаяся в Дубае Nur Global Shipping. Данные отслеживания судов указывают на то, что Asya Energy тоже находится в Баренцевом море.
Марина Светлова