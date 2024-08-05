Bloomberg рассказал о танкере, «подменяющем» данные о своем местоположении

По данным Bloomberg, Pioneer — часть предполагаемого «темного флота» СПГ-судов, собираемых Москвой для перевозки газа заинтересованным покупателям. Он похож на группу судов, собранных для перевозки российской нефти. Спутниковые снимки, сделанные 1 августа, показали СПГ-танкер на этом арктическом объекте впервые с момента введения санкций. Тем не менее они не подтверждают погрузку на него СПГ.