Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проектную документацию станции метро «Спортивная» в Новосибирске будут корректировать

Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

На сайте госзакупок появилась информация, касающаяся строительства метро «Спортивная» в Новосибирске. Указано, что 31 июля «МетроМир» сделало закупку у единственного поставщика.

В документации, по информации НГС, сказано, что были приобретены услуги, которые связаны с разработкой инженерно-технической проектной документации по «консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию зданий, являющихся объектами культурного наследия».

При этом описания объекта закупки нет. Добавим, что стоимость работ составила 119 тысяч 540 рублей. Контракт должен быть выполнен до 31 декабря.

Ранее в компании «СпецТрансСтрой» назвали причины затяжного строительства объекта.