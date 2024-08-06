Проектную документацию станции метро «Спортивная» в Новосибирске будут корректировать

На сайте госзакупок появилась информация, касающаяся строительства метро «Спортивная» в Новосибирске. Указано, что 31 июля «МетроМир» сделало закупку у единственного поставщика.
В документации, по информации НГС, сказано, что были приобретены услуги, которые связаны с разработкой инженерно-технической проектной документации по «консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию зданий, являющихся объектами культурного наследия».
При этом описания объекта закупки нет. Добавим, что стоимость работ составила 119 тысяч 540 рублей. Контракт должен быть выполнен до 31 декабря.
Ранее в компании «СпецТрансСтрой» назвали причины затяжного строительства объекта.