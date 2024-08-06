Мэрия Екатеринбурга погасила задолженность в 39 млн по требованию прокуратуры

О приобретении 49 новых троллейбусов с автономным ходом в администрации рассказывали в феврале 2024 года. Планировалось, что каждый месяц в город будут передавать по пять транспортных единиц. Их планировали запустить по маршрутам № 4, № 37, № 1, № 14.