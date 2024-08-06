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Мэрия Екатеринбурга погасила задолженность в 39 млн по требованию прокуратуры

Администрация Екатеринбурга выплатила более 39 млн руб. по муниципальному контракту после вмешательства прокуратуры, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Коммерсантъ

Комитет мэрии по по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети заключил договор с ООО «Автотехком» на поставку 49 троллейбусов большой вместимости. Общая сумма составила более 1,5 млрд руб.

Прокуратура установила, что обязательства по поставке были исполнены в полном объеме, а комитет администрации не перечислил часть оплаты. Ведомство внесло представление главе Екатеринбурга Алексею Орлову.

«После вмешательства прокуратуры задолженность на сумму свыше 39 млн рублей перед субъектом предпринимательской деятельности погашена в полном объеме», — сказано в сообщении.

В пресс-службе администрации Екатеринбурга «Ъ-Урал» сообщили, что задолженность уже погашена и все троллейбусы оплачены. «На момент рассмотрения представления 31.05.2024 остаток денежных средств уже был перечислен поставщику», — пояснили в мэрии.

О приобретении 49 новых троллейбусов с автономным ходом в администрации рассказывали в феврале 2024 года. Планировалось, что каждый месяц в город будут передавать по пять транспортных единиц. Их планировали запустить по маршрутам № 4, № 37, № 1, № 14.

Прокуратура