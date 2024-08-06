Рост прилавочной стоимости

Согласно сайту «Авито», в ЖК «Сибирский квартал» (ул. Белинского, 35) продается сразу 3,2 тыс. кв. м торговых площадей. Стоимость 1 кв. м в этих помещениях составляет 250 тыс. руб., то есть весь актив в ЖК по такой цене обойдется в 814,1 млн руб. Как указывает автор объявления СЗ «Сибирский квартал» (застройщик комплекса), помещение разбито на четыре части разной площади; кроме тогo, в некоторых из них есть этаж-антресоль. Объект продается единой площадью. Разрешение на строительство ЖК «Сибирский квартал» выдали минувшей весной компании, учрежденной пермским венчурным инвестором Евгением Жулановым и Натальей Котовой.
На первом этаже одного из домов ЖК «Парма» (шоссе Космонавтов, 162и, девелопер «Талан»), возле ТРЦ «Планета», продается коммерческое помещение площадью 407 кв. м. Стоимость актива — 99,9 млн руб. (245,6 тыс. руб. за 1 кв. м). Объект позиционируется как единственное коммерческое помещение в комплексе, которое можно использовать под офис, магазин, детский центр. Сдать дом планируется в I квартале 2025 года.
В ЖК «Новая Губерния» (ул. Екатерининская, 10), введенном в эксплуатацию группой «Мегаполис» весной 2024 года, к покупке предлагаются два помещения свободного назначения площадью 207,7 и 199,7 кв. м. Стоимость объектов при цене 1 кв. м в 310 тыс. руб. составит 64,3 и 61,9 млн руб. соответственно.
В строящемся доме по ул. Металлистов, 18 («Орсо групп») на продажу выставлено небольшое коммерческое помещение площадью 89,1 кв. м за 17,8 млн руб. (200 тыс. руб. за 1 кв. м). «ПМД» в строящемся квартале «Новый Парковый» (ул. Трамвайная, 27) продает помещения разной площади по цене 210−220 тыс. руб. за 1 кв. м.
В другой новостройке — Index пермского подрядчика «Стройуниверсал-Парма», расположенной в Левшино, на ул. Белозерской, 30а, купить предлагается помещение для супермаркета 427,5 кв. м за 47 млн руб. (110 тыс. руб. за 1 кв. м).
В феврале 2024 года «Новый компаньон» со ссылкой на «Авито Недвижимость» писал, что средняя стоимость коммерческой недвижимости в Перми составляла 62,8 тыс. руб. за 1 кв. м. Торговые площади оценивались в 89,8 тыс. руб. за 1 кв. м.
«Для сравнения: средняя цена на торговые объекты в Перми сегодня находится в диапазоне 110−130 тыс. руб. за 1 кв. м. Но надо понимать, что в расчет входят помещения разного качества, расположенные как в центре, так и в отдаленных районах города», — сообщила директор агентства Research & Decisions Регина Давлетшина. По мнению эксперта, уровень цены продаваемых помещений говорит о том, что застройщиком они предназначаются под торговлю. Стоимость помещений в этих ЖК соответствует нынешней ситуации на рынке. «А именно — это отсутствие качественных объектов для инвестирования, избыточная денежная масса на рынке, общая экономическая ситуация и небольшой горизонт прогнозирования. Все эти факторы способствуют формированию указанного уровня цен. Дефицит качественных площадей делает эти объекты особенно интересными для инвесторов и бизнеса в целом», — говорит госпожа Давлетшина. По словам директора Research & Decisions, благодаря кризисным явлениям в экономике коммерческая недвижимость в Перми сейчас на пике спроса. Однако в этой сфере уже появляется профицит предложения, поэтому срок продажи объектов в указанных ЖК растет.
Гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный пояснил, что возглавляемая им компания уже продала все коммерческие помещения в доме на ул. Металлистов, 18, и сейчас объекты в этой новостройке продает другой собственник. По словам собеседника, девелоперы продают помещения по максимально возможным ценам и снижают их, если видят, что площади не продаются. «Как предприниматель, я буду оценивать доходность вложений по возврату моих собственных средств. Окупаемость помещений при такой стоимости и арендной ставке, по которой они потом сдаются в аренду, доходит до 15−20 лет», — рассуждает господин Бесфамильный. Инвесторы могут покупать коммерческие помещения по указанным ценам исключительно тогда, когда боятся потерять средства из-за инфляции и не знают, куда их вложить. «Инвестиции в коммерческую недвижимость — наименее рискованный источник вложений. Например, покупка квартир для сдачи в аренду имеет очень низкую доходность по сравнению с коммерческой недвижимостью, плюс конкуренция на этом рынке очень высока», — считает гендиректор «Орсо групп».
Директор УК «Столица» Константин Копытов отметил, что продаваемые помещения представляют собой стрит-ритейл, который всегда стоил дешевле, чем площади в торговых центрах. Заявленные цены на недвижимость в этих новостройках сравнялись со стоимостью площадей в ТЦ. По мнению собеседника, рынок аренды торговой недвижимости сейчас находится «не в самом лучшем положении», а стоимость перечисленных помещений завышена или «перегрета». Цены на коммерческую недвижимость должны рассчитываться исходя из доходности будущего арендного бизнеса в ней. Также надо учитывать ограничения по шуму, возможному размещению детских садов или школ рядом — в случае открытия на первых этажах домов алкогольных магазинов. «Рынок подкорректирует цены и все расставит на свои места, я уверен», — говорит Константин Копытов.