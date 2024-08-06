Рост прилавочной стоимости

«Для сравнения: средняя цена на торговые объекты в Перми сегодня находится в диапазоне 110−130 тыс. руб. за 1 кв. м. Но надо понимать, что в расчет входят помещения разного качества, расположенные как в центре, так и в отдаленных районах города», — сообщила директор агентства Research & Decisions Регина Давлетшина. По мнению эксперта, уровень цены продаваемых помещений говорит о том, что застройщиком они предназначаются под торговлю. Стоимость помещений в этих ЖК соответствует нынешней ситуации на рынке. «А именно — это отсутствие качественных объектов для инвестирования, избыточная денежная масса на рынке, общая экономическая ситуация и небольшой горизонт прогнозирования. Все эти факторы способствуют формированию указанного уровня цен. Дефицит качественных площадей делает эти объекты особенно интересными для инвесторов и бизнеса в целом», — говорит госпожа Давлетшина. По словам директора Research & Decisions, благодаря кризисным явлениям в экономике коммерческая недвижимость в Перми сейчас на пике спроса. Однако в этой сфере уже появляется профицит предложения, поэтому срок продажи объектов в указанных ЖК растет.