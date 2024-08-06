От минагро отложили свинью

Ответчик с требованиями Ильи Зуйкина не согласился. Как утверждает представитель краевого мин­агро, аргументы конкурсного управляющего о дате возникновения у Пермского свинокомплекса признаков неплатежеспособности необоснованны, так как предприятие завершило 2017 год с прибылью. Кроме того, у ведомства был план по выходу Пермского свинокомплекса из кризиса. В частности, был произведен дополнительный выпуск акций, однако потенциальный инвестор отказался от покупки. С 2017 по 2019 год из краевого бюджета свинокомплексу выделялись также целевые субсидии в размере 659 млн руб. Эти средства, как заявляет представитель министерства агропромышленного комплекса, были использованы по целевому назначению. В министерстве подчеркивают, что не могли допустить прекращения работы предприятия, так как оно является градообразующим.