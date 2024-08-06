От минагро отложили свинью

Как указано в определении суда, конкурсный управляющий потребовал взыскать с министерства 508,9 млн руб. (кредиторская задолженность предприятия по состоянию на август 2021 года) в феврале текущего года. Представитель господина Зуйкина считает, что краевое ведомство как единственный акционер свинокомплекса должно было обратиться в суд с заявлением о признании предприятия банкротом в 2017 году, когда у Пермского свинокомплекса возникли признаки неплатежеспособности — неисполненные обязательства по договору поручительства с ПАО «Пермэнергосбыт» на 15,1 млн руб. Представитель конкурсного управляющего считает также, что министерство не представило доказательств разумности плана выхода из кризисной ситуации.
Ответчик с требованиями Ильи Зуйкина не согласился. Как утверждает представитель краевого минагро, аргументы конкурсного управляющего о дате возникновения у Пермского свинокомплекса признаков неплатежеспособности необоснованны, так как предприятие завершило 2017 год с прибылью. Кроме того, у ведомства был план по выходу Пермского свинокомплекса из кризиса. В частности, был произведен дополнительный выпуск акций, однако потенциальный инвестор отказался от покупки. С 2017 по 2019 год из краевого бюджета свинокомплексу выделялись также целевые субсидии в размере 659 млн руб. Эти средства, как заявляет представитель министерства агропромышленного комплекса, были использованы по целевому назначению. В министерстве подчеркивают, что не могли допустить прекращения работы предприятия, так как оно является градообразующим.
Прокуратура Пермского края также не нашла оснований для привлечения краевого ведомства к субсидиарной ответственности. Представитель надзорного органа посчитал обоснованными доводы ответчика о невозможности прекращения деятельности Пермского свинокомплекса и необходимости сохранения рабочих мест. Прокуратура также полагает, что наличие причинно-следственной связи между решениями, принятыми учредителем, и негативными последствиями не доказано, а профильное министерство принимало меры по восстановлению платежеспособности Пермского свинокомплекса.
Суд установил, что в 2017 году у должника действительно имелась задолженность перед ПАО «Пермэнергосбыт». А деятельность Пермского свинокомплекса в 2017—2019 годах была убыточной. Однако министерство не было обязано подавать заявление о банкротстве, так как реализовывало план по выводу предприятия из кризиса.
Суд отмечает, что в 2015 году правительство Пермского края заключило соглашение с омским ЗАО «Группа “Синергия”», готовым инвестировать в развитие свинокомплекса и погасить его долг перед кипрской компанией «Калкфелд холдингз лимитед». Стороны договорились о дополнительном выпуске акций Пермского свинокомплекса и их выкупе, однако антимонопольный орган не согласовал эту сделку.
После этого министерством агропромышленного комплекса Пермского края регулярно проводились мероприятия, направленные на вывод предприятия из кризиса. По данным краевого минфина, с декабря 2017-го по июнь 2021 года Пермскому свинокомплексу были выделены субсидии на сумму 659,5 млн руб. Кроме того, предприятие получало дополнительные инвестиции из бюджета Пермского края. В частности, были выпущены и переданы в собственность региона 14 млн акций, доход от их продажи направлен на разработку сметной документации по развитию системы теплоснабжения Пермского свинокомплекса и строительство четырех блочно-модульных котельных. По замыслу региональных властей, это должно было привести к ежегодной экономии около 50 млн руб.
Суд считает, что о рациональности мер, предпринимаемых ответчиком, свидетельствует сокращение кредиторской задолженности предприятия по итогам 2020 года. Кроме того, Пермский свинокомплекс завершил 2020 год с нераспределенной прибылью в размере 218,5 млн руб.
Таким образом, суд установил, что банкротство Пермского свинокомплекса не связано с действиями регионального минагро, а невозможность исполнения предприятием обязательств перед кредиторами обусловлена объективными факторами: ростом цен на сырье для комбикормов, снижением закупочных цен на мясо свиней, а также ростом себестоимости продаж. В удовлетворении требований конкурсного управляющего было отказано.
АО «Пермский свинокомплекс» (100% в собственности краевого минагро) было признано банкротом в апреле 2022 года. Сейчас на базе банкротящегося краевого предприятия работают АО «Агро-Альянс» (разведение свиней) и ООО «Майский мясокомбинат» (переработка). В марте стало известно, что АО «Агро-Альянс» выкупило имущественный комплекс Пермского свинокомплекса за 247 млн руб.