В Хабаровске ремонтируют развязку «Ленинградская — Восточное шоссе»

Местные жители долго ждали этого ремонта и отмечают качество проводимых работ. Во время сезонных осадков работы приостанавливаются, чтобы сохранить высокое качество. Гарантийный срок по договору, вероятно, составит минимум 5 лет, что позволит оценить качество полотна в процессе эксплуатации. Старое основание уже заменено до бетонной конструкции моста, укладывается новое дорожное полотно, и все стыки разделаны качественно, что особенно важно для проезжающих автомобилистов.