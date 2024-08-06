В Хабаровске ремонтируют развязку «Ленинградская — Восточное шоссе»

В Хабаровске продолжаются активные работы на развязке «Улица Ленинградская — Восточное шоссе», которая не обновлялась капитально с 2002 года, сообщает пресс-служба администрации города.
Представители городской администрации сообщили, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» сейчас проводится ремонт швов и верхнего слоя покрытия. На эти цели выделено 135 миллионов рублей, а завершение работ планируется к концу сентября.
«На сегодняшний день на развязке выполнено около 40% переустройства верхнего слоя и ремонта дифференционных швов. В проекте предусмотрен полный ремонт всей площади развязки, с заменой всех швов на основном ходу для обеспечения долговечности конструкции» — сообщил Дмитрий Чеверда, начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации г. Хабаровска.
Местные жители долго ждали этого ремонта и отмечают качество проводимых работ. Во время сезонных осадков работы приостанавливаются, чтобы сохранить высокое качество. Гарантийный срок по договору, вероятно, составит минимум 5 лет, что позволит оценить качество полотна в процессе эксплуатации. Старое основание уже заменено до бетонной конструкции моста, укладывается новое дорожное полотно, и все стыки разделаны качественно, что особенно важно для проезжающих автомобилистов.
По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, дорожные работы активизированы во всех населенных пунктах региона.