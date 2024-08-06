Тариф на вывоз мусора в Новосибирске может существенно вырасти в 2026 году

В департаменте по тарифам сообщили о необходимости корректировки валовой выручки регионального оператора, что может привести к увеличению тарифов на услуги по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) в 2026 году, пишет РБК Новосибирск.
Ранее власти Новосибирской области рекомендовали учесть изменения в потоках транспортирования ТКО, вызванные закрытием полигона «Левобережный», при установлении единого тарифа на услуги регоператора — МУП «САХ». Регоператору также предложили подготовить обоснование для роста стоимости транспортировки ТКО с учетом изменений в территориальной схеме.
Гарей Асмодьяров, руководитель департамента по тарифам, пояснил, что действующая терсхема не учитывает перераспределение потоков из-за переполненности полигона. Экономически обоснованные расходы на транспортировку ТКО будут учтены в необходимой валовой выручке регоператора на 2024 год.
«Корректировка НВВ регоператора в связи с изменениями территориальной схемы, не учтёнными при установлении тарифов на 2024 год, возможна при установлении тарифов на 2026 год после проведения департаментом анализа фактических расходов», — добавил Асмодьяров.