Владельцы ТЦ «Парк» в парке 30-летия ВЛКСМ задолжали за аренду почти два миллиона рублей

Отметим, что владельцами ТЦ «Парк» являются ИП Борис Павлов, ООО «Азалия» и ИП Любовь Ермохина. Больше всех задолжали предприниматель Борис Павлов и ООО «Азалия» — с них потребовали по 561 тысячи рублей, не считая процентов.