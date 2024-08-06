Владельцы ТЦ «Парк» в парке 30-летия ВЛКСМ задолжали за аренду почти два миллиона рублей

Департамент имущества мэрии Омска обратился с иском в Арбитражный суд Омской области с требованием взыскать с владельцев ТЦ «Парк», расположенного в парке имени 30-летия ВЛКСМ задолженность за аренду земли.
По данным департамента, предприниматели не платили с 23 августа 2023 года по 15 января 2024 года. Общая задолженность составила более 1 448 000 рублей.
Отметим, что владельцами ТЦ «Парк» являются ИП Борис Павлов, ООО «Азалия» и ИП Любовь Ермохина. Больше всех задолжали предприниматель Борис Павлов и ООО «Азалия» — с них потребовали по 561 тысячи рублей, не считая процентов.
Суд постановил полностью удовлетворить иск департамента. Также предприниматели должны будут оплатить государственную пошлину в размере 38 тысячи рублей. Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Омской области в Восьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения.
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