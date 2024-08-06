Ремонт на Дальнегорском ГОК в Приморье обойдётся более чем в 200 млн рублей

В министерстве промышленности и торговли Приморья рассказали, что подготовка к остановочному ремонту включала закупку необходимых материалов и запасных частей, а также приведение всех цехов и ремонтных служб в «боевую» готовность. Отмечается, что планируется отремонтировать значительное количество технологического оборудования и помещений, что обойдется более чем в 200 миллионов рублей.