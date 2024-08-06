Ремонт на Дальнегорском ГОК в Приморье обойдётся более чем в 200 млн рублей

На Дальнегорском горно-обогатительном комбинате проведут ежегодный плановый ремонт, который продлится чуть более 20 дней. На это время предприятие приостановит производство, а выпуск борной кислоты планируется возобновить 29 августа, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
В министерстве промышленности и торговли Приморья рассказали, что подготовка к остановочному ремонту включала закупку необходимых материалов и запасных частей, а также приведение всех цехов и ремонтных служб в «боевую» готовность. Отмечается, что планируется отремонтировать значительное количество технологического оборудования и помещений, что обойдется более чем в 200 миллионов рублей.
«Самый масштабный ремонт запланирован в цехе серной кислоты, где установят новый теплообменник для сернокислотной установки», — подчеркнули в ведомстве.
Особое внимание будет уделено замене футеровки печей: в цехах борной и серной кислоты уложат почти 400 тонн кирпича.
Специалисты говорят, что остановка производства позволяет провести ремонт оборудования, который невозможен в условиях непрерывной работы.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил изучить возможности газификации Дальнегорского городского округа и строительства железнодорожной ветки до портов Ольга и Рудная Пристань. Для этого будет создана рабочая группа с участием представителей профильных органов исполнительной власти и глав муниципальных образований региона.