Курс тенге на 6 августа, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть оставались в минусе на торгах в понедельник, но поднялись с минимумов, зафиксированных ранее в ходе сессии, пишет Интерфакс-Казахстан. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:50 аст составила 76,39 доллара за баррель, что на 0,42 доллара (0,55%) ниже, чем на закрытие рынка в пятницу. Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,53 доллара (0,72%), до 72,99 доллара за баррель.