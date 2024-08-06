Курс тенге на 6 августа, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть оставались в минусе на торгах в понедельник, но поднялись с минимумов, зафиксированных ранее в ходе сессии, пишет Интерфакс-Казахстан. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:50 аст составила 76,39 доллара за баррель, что на 0,42 доллара (0,55%) ниже, чем на закрытие рынка в пятницу. Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,53 доллара (0,72%), до 72,99 доллара за баррель.
Металлы: котировки фьючерсов на золото снижались в ходе американских торгов в понедельник. На COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото с поставкой в декабре к 23:50 торговались по цене 2 452,35 доллара за тройскую унцию, опустившись на 0,71%.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 00:40 аст bitcoin торговался по 53 765,8 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 9,38%, а ее капитализация составила 1,06 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 291,02 долларов, понизившись в цене на 12,3%. Капитализация этой криптовалюты составила 360,44 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 1,92 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 6 августа. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 5 августа, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 5 августа.
1 австралийский доллар 308 тенге.
1 азербайджанский манат 28 1,5тенге.
10 армянский драм 12,39 тенге.
1 белорусский рубль 146,09 тенге.
1 бразильский реал 83,3 тенге.
10 венгерских форинтов 13,11 тенге.
1 гонконгский доллар 61,32 тенге.
1 грузинский лари 178,31 тенге.
1 датская крона 70,02 тенге.
1 дирхам ОАЭ 129,91 тенге.
1 доллар США 477,15 тенге.
1 евро 5122,43 тенге.
1 индийская рупия 5,68 тенге.
1000 иранский риал 11,4 тенге.
1 канадский доллар 344,49 тенге.
1 китайский юань 66,94 тенге.
1 кувейтский динар 1563,25 тенге.
1 кыргызский сом 5,68 тенге.
1 малазийский ринггит 107,95 тенге.
1 мексиканский песо 24,2 тенге.
1 молдавский лей 27,16 тенге.
1 норвежская крона 43,28 тенге.
1 польский злотый 121,3 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 127,12 тенге.
1 российский рубль 5,63 тенге.
1 СДР 6233,99 тенге.
1 сингапурский доллар 361,23 тенге.
1 таджикский сомони 45,44 тенге.
1 тайский бат 13,54 тенге.
1 турецкая лира 14,31 тенге.
100 узбекских сумов 3,81 тенге.
1 украинская гривна 11,59 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 608,7 тенге.
1 чешская крона 20,7 тенге.
1 шведская крона 45,17 тенге.
1 швейцарский франк 561,88 тенге.
1 южноафриканский ранд 25,63 тенге.
100 южнокорейских вон 34,95 тенге.
1 японская иена 3,35 тенге.