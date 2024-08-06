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Запрет на вывоз из Казахстана бензина, дизтоплива и нефтепродуктов планируют продлить

Министерство энергетики подготовило проект совместного приказа «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В проекте говорится:

«Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан, в том числе в государства — члены Евразийского экономического союза автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов».

Однако документом предусматривается ряд исключений:

  • вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств;
  • авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство;
  • отдельных видов нефтепродуктов, вывозимых в рамках гуманитарной помощи по решению правительства РК.

В пояснительной записке говорится, что приказ разработан в целях недопущения случаев вывоза вышеперечисленных товаров, направлен на обеспечение национальной безопасности и потребностей внутреннего рынка.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 19 августа 2024 года.

В настоящее время в Казахстане действует полугодовой запрет на вывоз указанных нефтепродуктов, установленный совместным приказом Минэнерго, КНБ, Минфина и МВД от 11 марта 2024 года.

экономика
топливо