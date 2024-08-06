Экс-владелец свердловского молзавода банкротит настоящего

Он пока не принят к рассмотрению. Как сообщается в карточке дела, сумма долга 36,2 млн рублей.
Уктусский молочный завод был построен в 1995 году как небольшой цех по производству йогурта, сейчас он хорошо известен в Екатеринбурге и Свердловской области. Самые знаменитые марки — «живые» йогурты короткого хранения «Варечка» и «Неженка». Завод производит также сметану, молоко, кефир, ряженку, простоквашу, снежок, сливки, творог и айран. Выручка, по данным системы «Контур. Фокус», в 2021 году составила 38 млн рублей, а чистая прибыль — 250 тыс. рублей. Актив на 100% принадлежал Олегу Бергеру.
В июне 2022 года он выставил актив на продажу. Мощности предприятия были разделены на два лота: за 30 млн рублей предлагалось купить сам завод, а за 34 млн рублей — ферму, которая является поставщиком молока, OOO «Агрофирма “Никольское”. Покупателем обоих активов стал Александр Медведев.
Бергер продал завод за 20 млн рублей. Но получил только 5 млн: у Медведева возникли претензии по деятельности завода в предыдущие годы. Вместо оплаты сделки Медведев потребовал 90 млн рублей — как убытки от поступления сырого молока и выпуска готовой продукции за восемь лет, с января 2015 года. Однако Бергеру в суде удалось доказать, что Медведев был полностью ознакомлен с деятельностью ООО «Уктусский молочный завод». Рассматривая спор, суд пришел к выводу о том, что иск использовался, чтобы избежать оплаты по сделке. Требования Бергера были удовлетворены полностью, также в пользу Бергера обращен залог: здание и земельный участок в селе Никольском Сысертского района.
Однако денег, судя по всему, Бергер так и не дождался. В мае 2024 года началось банкротство OOO «Агрофирма “Никольское”. Сейчас там, включая Бергера, 11 кредиторов, среди которых и налоговая инспекция, и минагро Свердловской области, и “Энергосбыт плюс”. В июле в отношении OOO была введена процедура банкротства — наблюдение.