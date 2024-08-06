В Ростовской области сделают выводы из ситуации с отключениями электричества во время сильной жары в середине июля 2024 года. Об этом рассказал донской губернатор Василий Голубев. «Температурный режим создал условия работы системы в весьма сложной ситуации, — пояснил глава региона. — К этому можно добавить ремонтные работы, которые проводились в плановом порядке, в том числе на атомной станции. Также можно добавить аварийные ситуации. Из этого нужно делать выводы, что мы и делаем сегодня». Василий Голубев обсудил с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым меры, которые следует включить в программу энергообеспечения. Речь идёт об увеличении мощности подстанций. «На одной из них необходима установка дополнительного оборудования на 500 кВт, еще на одной — практически на 520 кВт. Нам нужно отрабатывать ситуацию, которая позволит нам практически заново построить новый центр питания, это касается территории всей Ростовской агломерации», — пояснил Василий Голубев.