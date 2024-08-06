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В Узбекистане займутся внутренними дорогами

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по содержанию и ремонту внутренних дорог, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Источник: Sputnik.uz

Как отмечалось, протяженность автодорог республики составляет 184 582 км. Из них почти 142 тыс. км — внутрихозяйственные дороги.

За последние четыре года на строительство и ремонт внутренних дорог выделили 15 трлн сумов. Однако отсутствует система, ответственная за их содержание.

Это связано с тем, что Комитет по автомобильным дорогам занимается дорогами и мостами государственного и международного значения. А внутренние дороги и мосты находятся на балансе местных хокимиятов. В настоящее время 43 тыс. километров внутренних дорог нуждаются в ремонте, четко не определена структура, ответственная за содержание 2 354 мостов.

Поэтому в республике планируют создать систему, ответственную за эти вопросы, на районном уровне.

«Согласно предложению, в 208 районных и городских управлениях благоустройства будут организованы службы по содержанию внутренних дорог. Они будут обеспечены 4 видами наиболее необходимой специальной техники. Для этого предусматривается выделение соответствующих средств из бюджета».

говорится в сообщении.

Анализ показывает, что каждый сум, выделенный на содержание дорог, сокращает затраты на ремонт в несколько раз. При своевременном выделении средств и правильной эксплуатации внутренних дорог их межремонтный ресурс увеличится как минимум вдвое.

В связи с этим, президент поручил ответственным лицам внедрить новые механизмы финансирования содержания и ремонта внутренних дорог.

Также речь шла о необходимости продолжить работы по ремонту существующих и строительству новых внутренних дорог, исходя из потребностей населения.