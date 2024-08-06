В Узбекистане займутся внутренними дорогами

Это связано с тем, что Комитет по автомобильным дорогам занимается дорогами и мостами государственного и международного значения. А внутренние дороги и мосты находятся на балансе местных хокимиятов. В настоящее время 43 тыс. километров внутренних дорог нуждаются в ремонте, четко не определена структура, ответственная за содержание 2 354 мостов.