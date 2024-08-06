В Ростове полным ходом идет благоустройство сквера Пионерского

Об этом рассказал глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко.
Его обновляют в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по решению Президента России.
Этот сквер в прошлом году стал победителем областного конкурса по выбору приоритетных для благоустройства общественных пространств. В ходе онлайн-голосования за него проголосовало больше всего ростовчан.
— На данный момент завершено обустройство современной детской игровой площадки с резиновым покрытием. Уже установлены малые архитектурные формы, в том числе входная арка, 36 скамеек, 30 урн, 62 опоры освещения со светодиодными светильниками. Заканчивается обустройство 4,7 тыс. кв. м дорожно-тропиночной сети с плиточным покрытием, — проинформировал горожан Алексей Логвиненко.
Также выполнены снос аварийных деревьев и обрезка разросшихся. Но при этом запланировано озеленение.
— В Пионерском появятся 33 лиственных дерева, 818 кустарников, буду разбиты цветники общей площадью 253,7 кв.м, посеян газон на площади 2 243,8 кв.м., — отметил Алексей Логвиненко.
Стоимость проекта — 42 млн руб. Деньги выделены из федерального, регионального, городского бюджетов. Основная часть средств — 40,7 млн — поступила из федерального бюджета. Завершить работы планируется в октябре.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.