Во Владивостоке на Океанском проспекте обновляют дорожную инфраструктуру

Во Владивостоке команда МБУ «Содержание городских территорий» начала ключевой этап благоустройства дорожной инфраструктуры на Океанском проспекте у остановки «Некрасовская». Работы включают устройство разделительной полосы, для чего мобилизована бригада из 12 человек и девять единиц техники, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
В ходе работ будет удалено старое асфальтовое покрытие, после чего на участке уложат бортовой камень для обозначения разделительной полосы. Также запланировано обустройство разворотных карманов и установка искусственных неровностей для контроля скорости в обеих направлениях.
Мероприятия нацелены на повышение безопасности и комфорта движения. Все работы предполагается завершить в течение следующей недели. Кроме того, дорожники добавили, что в будущем на разделительной полосе планируется создание цветочной клумбы.
Напомним, во Владивостоке планируют обновить подход к нанесению дорожной разметки, пригласив для этого специализированную подрядную организацию. В центральных районах города в этом году начнут использовать передовые технологии для разметки дорог — спрей-пластик и ЦПП (цветное противоскользящее покрытие).