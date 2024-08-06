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Во Владивостоке на Океанском проспекте обновляют дорожную инфраструктуру

Работы включают устройство разделительной полосы.

Источник: РИА "Новости"

Во Владивостоке команда МБУ «Содержание городских территорий» начала ключевой этап благоустройства дорожной инфраструктуры на Океанском проспекте у остановки «Некрасовская». Работы включают устройство разделительной полосы, для чего мобилизована бригада из 12 человек и девять единиц техники, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

В ходе работ будет удалено старое асфальтовое покрытие, после чего на участке уложат бортовой камень для обозначения разделительной полосы. Также запланировано обустройство разворотных карманов и установка искусственных неровностей для контроля скорости в обеих направлениях.

Мероприятия нацелены на повышение безопасности и комфорта движения. Все работы предполагается завершить в течение следующей недели. Кроме того, дорожники добавили, что в будущем на разделительной полосе планируется создание цветочной клумбы.

Напомним, во Владивостоке планируют обновить подход к нанесению дорожной разметки, пригласив для этого специализированную подрядную организацию. В центральных районах города в этом году начнут использовать передовые технологии для разметки дорог — спрей-пластик и ЦПП (цветное противоскользящее покрытие).