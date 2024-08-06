Во Владивостоке на Океанском проспекте обновляют дорожную инфраструктуру

Во Владивостоке команда МБУ «Содержание городских территорий» начала ключевой этап благоустройства дорожной инфраструктуры на Океанском проспекте у остановки «Некрасовская». Работы включают устройство разделительной полосы, для чего мобилизована бригада из 12 человек и девять единиц техники, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.