Новую школу на 1,5 тысячи мест в Краснодаре хотят сдать в 2025 году

Общая площадь трехэтажного здания превысит 25 тыс. кв. м. Помимо учебных классов, здесь разместятся столовая, актовый и спортивный залы, медицинский блок, помещения для кружков и секций, а также спортивные и игровые площадки на прилегающей территории.