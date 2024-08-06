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Новую школу на 1,5 тысячи мест в Краснодаре хотят сдать в 2025 году

Строительство новой школы на 1,5 тыс. мест в районе улицы имени Петра Метальникова в Краснодаре идет по графику. Работы планируют завершить в 2025 году, как сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Строительная готовность объекта составляет 22%. На площадке трудятся 75 рабочих, которые ведут монтаж опалубки, армирование и бетонирование полов, колонн и парапетов.

«В проекте предусмотрены классные кабинеты, актовые и спортивные залы различных размеров, пищевой и медицинский блоки, помещения для проведения внеклассных занятий. А на пришкольной территории будут расположены площадки, оснащенные игровым и спортивным инвентарем», — пояснил директор департамента строительства Иван Горобец.

Общая площадь трехэтажного здания превысит 25 тыс. кв. м. Помимо учебных классов, здесь разместятся столовая, актовый и спортивный залы, медицинский блок, помещения для кружков и секций, а также спортивные и игровые площадки на прилегающей территории.

строительство