Новосибирские перевозчики резко повысили зарплату водителей и кондукторов, но этого все равно оказалось мало

В то же время, по данным мэрии Новосибирска, в первой половине 2023 года «Горэлектротранспорт» и «Новосибгортранс» трудоустроили 1047 водителей и 365 кондукторов. Тем не менее, по итогам 2023 года общее число работников в этих организациях уменьшилось. «РБК Новосибирск» со ссылкой на данные департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, отмечает, что в «Горэлектротранспорте» нехватка водителей увеличилась за год на 33%, дефицит кондукторов — на 9%. Всего в троллейбусах и трамваях Новосибирска недостает 247 водителей и 324 кондукторов (несмотря на то, что в новых вагонах стоят автоматические валидаторы).