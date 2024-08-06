Новосибирские перевозчики резко повысили зарплату водителей и кондукторов, но этого все равно оказалось мало

За последний год, по информации дептранса, среднемесячная зарплата водителей в МКП «ГЭТ» увеличилась на 30,1% и составила 111 тыс. рублей, а у кондукторов — на 21,6%, достигнув 50,6 тыс. рублей. В МКП «Новосибгортранс» зарплата водителей возросла на 32% до 90,1 тыс. рублей, а кондукторов — на 14% до 28,4 тыс. рублей.
В то же время, по данным мэрии Новосибирска, в первой половине 2023 года «Горэлектротранспорт» и «Новосибгортранс» трудоустроили 1047 водителей и 365 кондукторов. Тем не менее, по итогам 2023 года общее число работников в этих организациях уменьшилось. «РБК Новосибирск» со ссылкой на данные департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, отмечает, что в «Горэлектротранспорте» нехватка водителей увеличилась за год на 33%, дефицит кондукторов — на 9%. Всего в троллейбусах и трамваях Новосибирска недостает 247 водителей и 324 кондукторов (несмотря на то, что в новых вагонах стоят автоматические валидаторы).
Для решения проблемы нехватки кадров в Новосибирской области в 2023 году был разработан комплекс мер по внедрению целевого обучения водителей наземного общественного транспорта. Региональный бюджет финансирует переобучение 50 человек в год, а план приема по профессиональной переподготовке в 2024 году был увеличен.