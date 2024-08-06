В Самарской области с 1 сентября сменится мусорный регоператор

Во время рабочей поездки Вячеслав Федорищев встретился с главой Нефтегорского района Александром Баландиным. Проходя по одной из улиц села Утевка, врио губернатора обратил внимание районного главы на мусорную свалку, расположенную рядом с контейнерами для сбора ТКО.
«Регулярно убираемся сами, убираем мусор за регоператора. Объединяемся, просим его (регоператора), навести порядок, в итоге нанимаем погрузчик. Вчера не стали в ночь “рисоваться” и наводить идеальный порядок, потому что ситуация эта стабильная», — пояснил Александр Баландин.
В ответ Вячеслав Федорищев констатировал, что проблема с мусорным оператором актуальна.
«Мы проанализировали ситуацию, ведем большую работу. Мы инициируем процедуру и до 1 сентября меняем регионального мусорного оператора. Это решение, которое я принял исходя из 120 тысяч обращений по поводу мусорного оператора», — сообщил глава региона.
Напомним, единым региональным оператором ТКО в Самарской области на девять лет в 2019 г. было выбрано ООО «Экостройресурс». Тогда его собственниками выступали Василиос Зиакас, Валерий Елуферьев (вышел из капитала в 2022 г.) и ООО «Капитал Актив». Последнее принадлежит Татьяне Звягиной и Андрею Пашкову. «Экостройресурс» тогда оценил свои услуги в 54,47 млрд рублей.
Ранее Вячеслав Федорищев анонсировал другие изменения в сфере обращения с ТКО — кураторство за ней будет передано от министерства энергетики и ЖКХ министерству экологии, а тарифы отвяжут от «мусорящего метра».