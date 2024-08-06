В Самарской области с 1 сентября сменится мусорный регоператор

Напомним, единым региональным оператором ТКО в Самарской области на девять лет в 2019 г. было выбрано ООО «Экостройресурс». Тогда его собственниками выступали Василиос Зиакас, Валерий Елуферьев (вышел из капитала в 2022 г.) и ООО «Капитал Актив». Последнее принадлежит Татьяне Звягиной и Андрею Пашкову. «Экостройресурс» тогда оценил свои услуги в 54,47 млрд рублей.