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В Самаре на слушаниях одобрено строи­тельство высоток на месте бывшего хлебо­завода № 3

Как сообщил «СитиТрафику» руководитель управления развития территорий департамента градостроительства Самары Андрей Урюпин, если решение будет поддержано, то на данном участке возведут дома в 25 этажей.

В Самаре 2 августа 2024 года подвели итоги общественных обсуждений по поводу высотной застройки участка площадью 8033 кв. м на улице Шоссейной. Ранее там располагался хлебозавод № 3. Теперь ООО «СЗ “СТРЕЛКА” планирует возвести на этом месте высотки.

В ходе слушаний мнения разделились поровну: 6 человек поддерживало проект и 6 человек выступало против. В основном отрицательные мнения высказывали жители частного сектора, расположенного вблизи будущей стройки.

— Стройка будет плохо сказываться на экологии и на здоровье жителей, будут нарушены исторически сложившиеся видовые перспективы, т. к. в этом районе исключительно индивидуальные жилые дома, а также дачи и огороды, точечная застройка многоэтажек разрушит градостроительный облик местности, — заявил один из противников будущих высоток.

Звучали также предложения построить на данном месте спортобъект.

Судьбу проекта решили 16 голосов в его поддержку, присланные по почте в департамент градостроительства.

Теперь дело осталось за членами Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе города, которым предстоит вынести решение по этому вопросу.

В ноябре 2023 года данный вопрос уже получил отрицательные отзывы Комиссии.

На вопрос «СитиТрафика» о том, почему застройщик вновь претендует на данный участок, если ранее ему уже было отказано, глава департамента градостроительства города Виталий Демидов ответил, что в департамент поступила заявка, и согласно регламенту ее необходимо рассмотреть.
Если в итоге решение будет одобрено, то на данном участке возведут дома в 25 этажей, добавил руководитель управления развития территорий департамента градостроительства Самары Андрей Урюпин.

строительство