На вопрос «СитиТрафика» о том, почему застройщик вновь претендует на данный участок, если ранее ему уже было отказано, глава департамента градостроительства города Виталий Демидов ответил, что в департамент поступила заявка, и согласно регламенту ее необходимо рассмотреть.

Если в итоге решение будет одобрено, то на данном участке возведут дома в 25 этажей, добавил руководитель управления развития территорий департамента градостроительства Самары Андрей Урюпин.