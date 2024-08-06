В Самаре 2 августа 2024 года подвели итоги общественных обсуждений по поводу высотной застройки участка площадью 8033 кв. м на улице Шоссейной. Ранее там располагался хлебозавод № 3. Теперь ООО «СЗ “СТРЕЛКА” планирует возвести на этом месте высотки.
В ходе слушаний мнения разделились поровну: 6 человек поддерживало проект и 6 человек выступало против. В основном отрицательные мнения высказывали жители частного сектора, расположенного вблизи будущей стройки.
— Стройка будет плохо сказываться на экологии и на здоровье жителей, будут нарушены исторически сложившиеся видовые перспективы, т. к. в этом районе исключительно индивидуальные жилые дома, а также дачи и огороды, точечная застройка многоэтажек разрушит градостроительный облик местности, — заявил один из противников будущих высоток.
Звучали также предложения построить на данном месте спортобъект.
Судьбу проекта решили 16 голосов в его поддержку, присланные по почте в департамент градостроительства.
Теперь дело осталось за членами Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе города, которым предстоит вынести решение по этому вопросу.
В ноябре 2023 года данный вопрос уже получил отрицательные отзывы Комиссии.
На вопрос «СитиТрафика» о том, почему застройщик вновь претендует на данный участок, если ранее ему уже было отказано, глава департамента градостроительства города Виталий Демидов ответил, что в департамент поступила заявка, и согласно регламенту ее необходимо рассмотреть.
Если в итоге решение будет одобрено, то на данном участке возведут дома в 25 этажей, добавил руководитель управления развития территорий департамента градостроительства Самары Андрей Урюпин.