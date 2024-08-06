В Уфе рассказали о возможности строительства 50-этажных домов

В преддверии Дня строителя в Уфе состоялось заседание Ассоциации застройщиков Республики Башкортостан, где обсудили сложившуюся ситуацию и возможности развития строительной отрасли.
По словам премьер-министра правительства Башкортостана Андрея Назарова, сфера жилищного строительства динамично меняется. Отмена льготной ипотеки, конечно, изменит конфигурацию скорости темпов продаж квартир, но рано или поздно рынок придет к балансу.
— Будем вместе преодолевать те сложности, которые возникли, чтобы жители республики адаптировались к новым условиям. Сформированные в предыдущие годы заделы позволяют решить задачу по сохранению объемов ввода жилья в Башкортостане на уровне 3,3 млн кв. м, — подчеркнул Андрей Назаров.
Еще более амбициозные задачи ставит перед строителями один из новых «майских» указов президента России, который определяет достижение к 2030 году обеспеченности жильем до 33 кв. м на одного человека. Это потребует консолидации усилий всех участников процесса.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Павел Качкаев рассказал о том, что большинство законопроектов, рассматриваемых комитетом, касается деятельности строительных организаций. Все понимают, насколько сегодня отрасли нужна поддержка на государственном уровне. В частности, инициатива Республики Башкортостан о пределах ответственности по договорам участия в долевом строительстве должна положить конец множественным разночтениям.
На заседании Ассоциации застройщиков был представлен новый председатель этого общественного объединения. Им стал Денис Крашенинников, руководитель инвестиционно-строительной компании «Стройфедерация».
— За 3,5 года, что существует ассоциация, она превратилась в реально работающий механизм решения многих насущных проблем застройщиков, — сказал Денис Николаевич. — Мы стали частью стратегии развития региона, учимся лучше понимать, что от нас требуется.
По традиции заседание ассоциации проходило на строительной площадке одного из членов сообщества. В этот раз свой проект ЖК «Зорге Премьер» презентовала ГК «Жилстройинвест». По словам его руководителя, у строителей в Башкирии масса интересных предложений и задумок, касающихся развития территорий, много желания сделать столицу республики самым современным, мощным мегаполисом.
— У нас есть технологии, проекты, которые смогут поднять Уфу на самый высокий уровень в прямом и переносном смысле, — сказал руководитель «Жилстройинвеста» Рабис Салихов. — Мы способны поднять дома в 40, 50 и даже 55 этажей..