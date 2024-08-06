В Соцфонде Башкирии сообщили, как оплатить маткапиталом студенческое общежитие

«С начала этого года 1812 семей в республике использовали средства материнского капитала на образование детей, 12 из которых — на проживание в общежитии в период обучения. В 2023 году одобрение на оплату общежития для студентов средствами маткапитала получили 75 семей республики».
Заявление о распоряжении средствами маткапитала можно подать через портал госуслуг, в клиентской службе отделения СФР по Башкирии или МФЦ.
Направить средства маткапитала на оплату проживания в общежитии вправе семья, в которой ребенку, давшему право на сертификат, исполнилось три года. Средства можно направить на обучение любого ребенка в семье, при этом возраст детей на дату начала обучения не должен превышать 25 лет.
По вопросам распоряжения средствами материнского капитала консультации специалистов можно получить по бесплатному телефону единого контакт-центра: 8 800 100 00 01.