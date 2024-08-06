Сколько автокредитов выделили банки Узбекистана за полгода

Например, доля автокредитов в общем кредитном портфеле банков страны не должна превышать 25%. Кроме того, с 1 июля этого года человеку откажут в выдаче автокредита, если его долговая нагрузка выше 60%. С 2025 года эту планку планируют снизить до 50%.