Сколько автокредитов выделили банки Узбекистана за полгода

За первые шесть месяцев текущего года банки Узбекистана выделили автокредитов на 8,91 трлн сумов, что на 2,07 меньше, чем за тот же период 2023 года, следует из данных ЦБ РУз.
Больше всего займов на авто брали в январе и мае. Тогда было выдано по 1,7 трлн сумов.
Причиной сокращения объема выдачи автокредитов могут быть ужесточения некоторых требований ЦБ.
Например, доля автокредитов в общем кредитном портфеле банков страны не должна превышать 25%. Кроме того, с 1 июля этого года человеку откажут в выдаче автокредита, если его долговая нагрузка выше 60%. С 2025 года эту планку планируют снизить до 50%.