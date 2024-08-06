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Локации для реновации подсказали жители в обращениях — хокимият Ташкента

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Городской хокимият выступил с разъяснением по поводу реновации в Ташкенте, вызвавшей обсуждение в СМИ, соцсетях и реакцию политических партий. В администрации отметили, что решение принято по итогам обращений самих жителей, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

«Целью проекта по реновации является обновление жилищного фонда, предотвращение массового появления аварийного жилья, улучшение условий проживания граждан, через развитие территорий комплексно, а не в разрезе отдельно стоящих многоквартирных домов», — говорится в сообщении.

При этом, по мнению хокимията, учитываются уровень аварийности и соответствия требованиям безопасности, экономическая и энергетическая эффективность, морально устаревший облик и несоответствие общему архитектурному развитию территории.

Особенно почеркнуто, что реновация будет производиться только на объектах с подтверждением компетентных организаций об их аварийности и только с согласия жителей. Особенно отмечено, что реновация не будет производиться на объектах культурного или архитектурного наследия.

Хокимият отметил, что срок эксплуатации домов рассчитан на 50 лет, он подходит к концу, а в большинстве случаев возможность капитального ремонта отсутствует. Эти дома исчерпали свой ресурс и станут непригодными для проживания по нормам градостроительства в ближайшие годы, тем более с учетом сейсмичности региона.

Эксплуатация этих домов, по мнению хокимията, приведет к массовому появлению аварийного жилья в столице.

Хокимият также уточнил, что территории для реноваций предложены жителями, по итогам обращения которых и был составлен план. Предварительный анализ домов на этих территориях подтвердил несоответствие жилья требованиям градостроительных норм.

«Мы с удовольствием опубликуем механизм реализации проекта, ведь он максимально упрощен, и мы постараемся разъяснить его в наших следующих публикациях», — отметили в хокимияте.

Для получения подробной информации хокимият отправляет на сайт компании Tashkent Invest kompaniyasi по ссылке: tashkentinvest.com/ или предлагает обратиться по телефону +998 71 210−01−63.