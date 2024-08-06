На Спортивном рынке вновь неспокойно — проблемы появились у очередного ТЦ

Рынок на Спортивной неоднократно становился объектом прокурорского внимания. В 2023 году по решению суда там были закрыты два торговых центра — «Гранд» и «Союз». Против владельцев рынка возбуждали уголовные дела, но на Спортивной вновь закипала рыночная жизнь. Полгода назад, по словам местных жителей, здесь возникло что-то вроде торгового центра. И теперь этот объект закрывают, а продавцов просят быстрее освободить территории, сообщает ИА PrimaMedia.
Собственником торговых центров на Спортивной является ООО «Буше». В марте 2022 года решением суда были удовлетворены исковые требования прокурора Ленинского района Владивостока о признании объектов капитального строительства ТЦ «Гранд» и ТЦ «Союз» самовольными постройками и возложении на организацию-собственника обязанности в течение шести месяцев снести здания.
В феврале 2023 года Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора, повлекшее ограничение эксплуатации торговых центров «Союз» и «Гранд». Тогда же на территорию зашли судебные приставы для исполнения судебного решения. В августе того же года закрыли еще один ТЦ на Спортивной — «Виктория». Причиной послужило несоблюдение пожарной безопасности. А в декабре начались работы по демонтажу объектов капитального строительства ТЦ «Гранд» и ТЦ «Союз». Снос зданий контролировала прокуратура.
Но к концу 2023 года на Спортивном рынке появилось новое здание. Точнее, крытые торговые ряды. Полноценную работу они начали всего полгода назад. И вот, торговцев выгоняют с рынка, а саму точку хотят закрыть. Корр. ИА PrimaMedia посетил закрывающийся объект. Действительно, ТЦ не работает. На дверях висит соответствующая записка, а продавцы собирают вещи и уезжают со Спортивной. Однако причину столь резких изменений никто не раскрывает. Одни делают вид, что не понимают русского языка, другие говорят, что работают тут первый день или молча уходят, отказываясь говорить на эту тему и прося освободить помещение.
Известно, что по решению суда землёй должно распоряжаться министерство земельных и имущественных отношений. Вполне возможно, что это и стало причиной закрытия очередного торгового центра на Спортивном рынке.
Напомним, новое уголовное дело возбудили в отношении владельцев рынка Спортивной Александра Ясина, Игоря Ковальчука и Сергея Матвеева. По информации следственных органов, участники преступного сообщества обманным путём оформили в аренду земельные участки. С 2004 года члены организованной преступной группы использовали юридические лица ООО «БУШЕ» и ООО «Спортинвест» для коммерческой аренды во Владивостоке. Арендованные площади на улицах Спортивной и Фадеева, официально предназначенные для отдыха и развлечений, были незаконно переоборудованы под торговые и другие коммерческие цели.