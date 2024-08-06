На Спортивном рынке вновь неспокойно — проблемы появились у очередного ТЦ

Но к концу 2023 года на Спортивном рынке появилось новое здание. Точнее, крытые торговые ряды. Полноценную работу они начали всего полгода назад. И вот, торговцев выгоняют с рынка, а саму точку хотят закрыть. Корр. ИА PrimaMedia посетил закрывающийся объект. Действительно, ТЦ не работает. На дверях висит соответствующая записка, а продавцы собирают вещи и уезжают со Спортивной. Однако причину столь резких изменений никто не раскрывает. Одни делают вид, что не понимают русского языка, другие говорят, что работают тут первый день или молча уходят, отказываясь говорить на эту тему и прося освободить помещение.