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С 6 августа изменились правила перевода по СБП для россиян

Центробанк ввел новый лимит переводов.

Источник: РИА "Новости"

С 6 августа начали действовать новые правила перевода по СБП самому себе — ЦБ РФ утвердил новый лимит переводов.

Теперь самому себе за раз можно перевести до 30 млн рублей. С 6 августа вступило в силу соответствующее Положение Банка России.

«Для удобства граждан Банк России расширил возможности СБП. Соответствующие разъяснения направлены в кредитные организации», — сообщили в Банке России.

Ранее за раз банки позволяли перевести самому себе не более 1 млн рублей, хотя за несколько операций разрешалось переводить до 30 млн рублей.

Закон, по которому банки обязали не брать комиссию с клиентов при переводе по СБП самому себе со счета в одной кредитной организации в другую, вступил в силу с 1 мая 2024 года.

ЦБ пояснял, что банки не могут ограничивать число бесплатных переводов в месяц в пределах лимита 30 млн рублей, но отдельные кредитные учреждения стали устанавливать лимиты в рамках суммы бесплатных переводов.