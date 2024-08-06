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В Калининградской области будут строить тепличные комплексы для выращивания овощей

Региональное овощеводство поддержат на федеральном уровне.

Источник: Правительство Калининградской области

Министерство сельского хозяйства России уделило особое внимание овощеводству в Калининградской области как социальной отрасли. О федеральной поддержке говорили министр сельского хозяйства России Оксана Лут и врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. Об итогах встречи лава региона написал в своем телеграм-канале.

«Договорились о поддержке проектов в этой сфере — льготном кредитовании на строительство новых тепличных комплексов и современных хранилищ».

написал глава региона

Алексей Беспрозванных отметил, что забота о региональных сельхозпроизводителях — одна из основных задач. В этом году области выделили более 1,5 млрд рублей господдержки, из регионального бюджета — 1,3 млрд рублей.

сельское хозяйство