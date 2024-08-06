В Калининградской области будут строить тепличные комплексы для выращивания овощей

Министерство сельского хозяйства России уделило особое внимание овощеводству в Калининградской области как социальной отрасли. О федеральной поддержке говорили министр сельского хозяйства России Оксана Лут и врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. Об итогах встречи лава региона написал в своем телеграм-канале.
«Договорились о поддержке проектов в этой сфере — льготном кредитовании на строительство новых тепличных комплексов и современных хранилищ».
Алексей Беспрозванных отметил, что забота о региональных сельхозпроизводителях — одна из основных задач. В этом году области выделили более 1,5 млрд рублей господдержки, из регионального бюджета — 1,3 млрд рублей.