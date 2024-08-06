Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты

Проект по созданию Антифрод-центра реализован совместно с правоохранительными органами и участниками финансового рынка. Это технологическая платформа, к которой подключены финансовые организации, правоохранительные органы, а также операторы сотовой связи. Работа Антифрод-центра включает в себя обмен данными между субъектами финансового рынка в режиме реального времени по мошенническим операциям, в том числе по подозрительным операциям с соответствующей маркировкой.